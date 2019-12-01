Balean a tres personas en Tarímbaro, Michoacán; hay dos muertos y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 10:19:18

Tarímbaro, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Un saldo de dos personas muertas y una herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Galaxia Tarímbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, había atacado a balazos a varias personas.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municpal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otros dos individuos.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.