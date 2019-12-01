Servicio Social: Solicitan apoyo para localizar a familiares de Daniel Valdez Ríos, localizado sin vida en Charo

Servicio Social: Solicitan apoyo para localizar a familiares de Daniel Valdez Ríos, localizado sin vida en Charo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 11:35:11
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Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a familiares o amigos de un hombre, encontrado sin vida el 26 de noviembre del 2023, en la carretera Maravatío–Morelia, a la altura del kilómetro 149, perteneciente al municipio de Charo.

Se trata de Daniel Valdez Ríos, de entre 60 y 70 años, cabello en crecimiento con alopecia frontal, piel blanca, mentón ovalado, dentadura incompleta, cara oval, frente alta y ancha, cejas semipobladas, redondeadas y separadas. Ojos medianos color café; nariz cóncava grande; boca grande; barba y bigote rasurados.

Al momento de su localización vestía chamarra, playera y pantalón de mezclilla en color negro, así como botas de trabajo en color café.

Cualquier información relacionada, favor de comunicarse al teléfono 443 299 6701 de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

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