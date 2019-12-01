Ejecutan a un individuo en Zitácuaro, Michoacán

Ejecutan a un individuo en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 11:29:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 7 de octubre 2026.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Zitácuaro-Toluca en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 2+340 de la referida carretera, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Más información de la categoria
Fiscalía esclarece homicidio y vincula a proceso a un hombre en León
Localizan cuerpo sin vida flotando en canal de Celaya, Guanajuato
Golpe a la extorsión: Caen 3 presuntos cobradores de cuotas a transportistas en Morelia
Se registra incendio en Pátzcuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales
Más información de la categoria
Rusia rechaza versiones sobre segunda muerte por peste neumónica
Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos