Ejecutan a un individuo en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 11:29:22

Zitácuaro, Michoacán, a 7 de octubre 2026.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Zitácuaro-Toluca en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 2+340 de la referida carretera, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.