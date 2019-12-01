Detienen a 3 policías por robar a un ciudadano en García, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 12:19:20

García, Nuevo León, a 7 de octubre 2026.- Tres elementos de la Policía Municipal de García, Nuevo León, fueron detenidos por presuntamente robar dinero en efectivo a un ciudadano durante una acción policial.

Según medios locales, los hechos se desarrollaron en la colonia Misión de San Juan, donde los uniformados realizaban una revisión a una persona.

Posteriormente, la víctima realizó una denuncia, por lo que otros agentes de la corporación localizaron la patrulla en la que viajaban los policías señalados y procedieron con su detención.

Algunos reportes indican que los uniformados sospechosos tomaron 5 mil pesos en efectivo.

Dicha cantidad fue encontrada entre las pertenencias de los elementos al momento de ser revisados por sus propios compañeros.

Igualmente, se comentó de manera extraoficial, que el hecho delictivo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la unidad oficial; sin embargo, otra versión no confirmada señala que los efectivos de seguridad no tenían activadas las cámaras de la patrulla.