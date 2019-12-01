Guardia Civil y Policía mantienen operativo en el centro histórico para evitar instalación de comercio informal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 11:20:43

Morelia, Michoacán; 1 de octubre de 2026.- El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morelia mantienen un operativo permanente en el Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de evitar la instalación de comercio informal en la plaza Melchor Ocampo.

Las autoridades recuerdan que en Morelia existe un Bando que prohíbe el comercio sobre la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, disposición que busca preservar el orden, la movilidad y las condiciones adecuadas para habitantes, comerciantes establecidos y visitantes.

Por ello, se hace un llamado respetuoso a comerciantes locales y foráneos a cumplir con la normativa vigente y evitar la instalación de puestos en espacios públicos que no están autorizados para dicha actividad.

Morelia es una ciudad viva, dinámica y abierta para todas y todos. El llamado de las autoridades es a mantener el orden y contribuir, desde cada sector, a que el Centro Histórico continúe siendo un espacio para el disfrute y convivencia de morelianas, morelianos y visitantes.