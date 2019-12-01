Servicio Social: Solicitan apoyo de la ciudadanía para identificar a mujer localizada sin vida en la colonia 3 de Agosto, en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 14:15:38
Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de una mujer localizada sin vida en un predio baldío ubicado sobre la calle Mirada de Ángel, en la colonia 3 de agosto, municipio de Morelia.

De acuerdo con los datos obtenidos, se trata de una mujer de entre 55 y 60 años de edad, aproximadamente, con una estatura de 1.48 metros. Como media filiación, presentaba cabello castaño claro, ondulado; rostro ovalado; frente estrecha y pequeña; cejas semipobladas y rectas; ojos medianos, almendrados, color café; nariz recta y mediana; boca mediana con labios delgados; dentadura con anodoncia superior y pabellones auriculares adheridos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a conocer su identidad, comunicarse a la Fiscalía Especializada en Feminicidio al número 443 299 6703.

