Celebran 49 años de la fundación del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios Rescate y Salvamente de Michoacán,  IAP

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- En el marco de la celebración de su fundación del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios Rescate y Salvamente de Michoacán, IAP, Rescate Michoacán. En la ciudad sede de Zamora de Hidalgo se llevó a cabo el acto conmemorativo a los 49 años de existencia de esta noble institución.

Rescate Michoacán fue fundado un 14 de febrero de 1977 en la ciudad de Morelia, por el Dr. Adalberto García de León Marín, Ignacio Bravo Valor, finados y por el cmdte. fundador, el periodista Francisco López Guido, quienes con una visión a futuro crearon una graninstitución para para ayudar a la población y salvar vidas, que hoy en día es su lema Salvar vidas, es nuestra razón de ser.

Hoy en día, Rescate Michoacán cuenta con nueve delegaciones a nivel estatal, lo que permite atender servicios de emergencia de manera gratuita.

Rescate Michoacán, está presidido por el MD. Efrén Contreras Gaitán, quien es el presidente del Consejo Administrativo y Comandante a nivel estatal con sede en la ciudad de Zamora.

Este fin se semana se llevaron diversos festejos por el aniversario, donde el MD. Efrén Contreras Gaitán, realizó la entrega de cinco unidades que se integran al servicio de emergencia en algunas delegaciones.

Durante el acto de aniversario el cmdte. fundador Francisco López Guido, fue objeto de un merecido reconocimiento por todos los presentes, quien compartió con el personal voluntario y cuerpo de comandancias algunas anécdotas desde que inicio Rescate Michoacán.

El comandante estatal Efrén contreras Gaitán y presidente del consejo de administración, destacó que, por las filas de Rescate Michoacán en su delegaciones y sede, han pasado diversos elementos voluntarios, quienes muchos de ellos siguen participando como veteranos en sus distintas delegaciones, teniendo el orgullo de contar en nuestra filas con grandes profesionistas, especialistas de la salud, empleados, obreros, con todas y todos ellos, hemos formado una gran familia llamada Rescate Michoacán.

Con estos eventos Contreras Gaitán, mencionó que se da la cuenta regresiva para el año que entra festejar los 50 años de su fundación del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios Rescate y Salvamente de Michoacán. IAP, Rescate Michoacán.