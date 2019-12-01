Golpe de autoridad en la FGE Michoacán: Designan a Margarita Cano para defender los Derechos Humanos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 13:09:17
Morelia, Mich., a 16 de febrero de 2026.- En un movimiento que promete sacudir las estructuras de la justicia en Michoacán, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, realizó la entrega oficial del nombramiento a Margarita Cano Villalón, quien asume el mando de la Vicefiscalía de Derechos Humanos.

La designación es presentada como un paso firme y decisivo para fortalecer la protección, defensa y acompañamiento integral de las víctimas, en un estado donde la exigencia de justicia y respeto a la dignidad humana no puede seguir esperando.

Esta nueva etapa marca un antes y un después en la procuración de justicia, colocando el respeto a la dignidad de las personas como eje central de cada investigación y cada acción institucional.

“Seguimos trabajando para que el respeto a la dignidad de las personas sea eje central de la procuración de justicia”, sentenció Torres Piña, dejando claro que la llegada de Cano Villalón no es un simple relevo, sino una apuesta contundente por los derechos humanos en Michoacán.

