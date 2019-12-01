Caen tres con armas largas, explosivos y opioides sintéticos en Sinaloa; rescatan a una persona

Culiacán, Sinaloa, a 16 de febrero 2026.- Personal de Seguridad federal capturó a un hombre y dos adolescentes, en posesión de armas largas, municiones, explosivos, automóviles robas y miles de dosis de un opioide sintético, además de que rescatoron a una persona privada de su libertad, durante dos operativos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

En la primera acción, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado realizaban labores de patrullaje por la zona Residencial de Hacienda, en la parte nororiente de la capital sinaloense, cuando observaron a un masculino joven que al verlos huyó y se escondió en un domicilio, en donde en la parte trasera encontraron a una persona del sexo masculino esposado, el cual reveló haber sido privado de su libertad e llevado a ese lugar por personas desconocidas.

Al inspeccionar la vivienda se localizaron un rifle AK-47, una pistola nueve milímetros, 28 cargadores abastecidos de diversos calibres, 812 cartuchos útiles de diversos calibres y se detuvo a un menor de edad.

De igual forma, se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados, tres chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, un vehículo Honda City, modelo 2025, con reporte de robo y un Hyundai Elantra 2018, ambos con reporte de robo.

Por otra parte, en el fraccionamiento Los Ángeles, las autoridades observaron a un joven en el exterior de una vivienda con un arma de fuego, el cual al notar su presencia se introdujo a una vivienda.

Dentro del inmueble los uniformados capturaron a un adulto y un menor de edad, a quienes se les aseguraron dos fusiles AK-47, 12 cargadores y 2 mil pastillas azules, con las características del fentanilo.