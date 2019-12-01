Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 14:41:12
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a 16 de febrero 2026.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), descartó la versión de presunto secuestro de decenas de pasajeros de un autobús que fue encontrado abandonado sobre la carretera Ciudad Valles-Mante, en la región de La Huasteca Potosina el domingo pasado.

En ese sentido la autoridad informó que no hay indicios de que alguno de los pasajeros esté reportado como no localizado o desaparecido.

Según un comunicado oficial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) arribaron al lugar de los hechos y realizaron las labores de campo correspondiente, con lo que descubrieron que a bordo de la unidad solo viajaban dos personas, identificadas como el chofer y un pasajero, quienes ya fueron localizados.

No obstante, derivado del hallazgo y las entrevistas realizadas se abrió una carpeta de investigación con base en el Informe Policial Homologado (IPH) que entregaron los agentes de la Guardia Civil estatal.

En la previa circuló por redes sociales un rumor, el cual fue replicado por algunos medios de comunicación, en el que se asegura que el camión iba lleno de pasajeros que fueron bajados de la unidad por la fuerza y que habrían sido víctimas de un secuestro masivo, sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada.

