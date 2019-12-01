Muere automovilista al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 14:07:58

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al volcar con su vehículo en la tenencia de Tacícuaro, en este municipio de Morelia, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la entrada a la referida tenencia, se había registrado una volcadura vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte de un hombre situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó personal de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.