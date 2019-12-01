Muere automovilista al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán 

Muere automovilista al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 14:07:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al volcar con su vehículo en la tenencia de Tacícuaro, en este municipio de Morelia, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la entrada a la referida tenencia, se había registrado una volcadura vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte de un hombre situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó personal de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer que fue encontrada sin vida el pasado sábado en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán, falleció por ataque de perros: FGE 
Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana
Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí
Servicio Social: Solicitan apoyo de la ciudadanía para identificar a mujer localizada sin vida en la colonia 3 de Agosto, en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Nombran a Nadia López como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana
Descartan secuestro de pasajeros en camión abandonado en San Luis Potosí
Golpe de autoridad en la FGE Michoacán: Designan a Margarita Cano para defender los Derechos Humanos 
Comentarios