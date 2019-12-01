Servicio social: solicitan apoyo ciudadano para ubicar a familiares de José Morales Peña

Servicio social: solicitan apoyo ciudadano para ubicar a familiares de José Morales Peña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 11:54:17
Morelia, Michoacán, a 9 de marzo 2026.- Autoridades de  la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita apoyo ciudadano para dar con familiares de un hombre víctima de homicidio, el cual fue identificado como José Morales Peña, cuyo cuerpo fue localizado el 6 de enero del 2024 en un predio tipo cerril de la localidad de Siberia, municipio de Chucándiro.

El hombre de entre 22 y 26 años de edad, cabello castaño, ondulado y corto; tez morena clara; mentón oval; pabellones auriculares medianos, redondeados con lóbulo semi adherido y sin perforaciones; dentadura completa; cara oval; frente amplia y ancha; cejas no valorables por el estado de descomposición; ojos no valorables; nariz recta, de base mediana; boca no valorable; así como barba y bigote rasurados.

Como señas particulares, tiene un tatuaje con la figura de una cruz en el antebrazo derecho, otro con la figura de una máscara riendo en la mano derecha y uno más con la figura de la Santa Muerte, en el pecho.

El día de su localización vestía un pantalón de mezclilla color azul, cinturón de piel color negro, bóxer color azul marino, chamarra color rojo con negro, playera negra con blanco, marca “CAROLINA HERRERA”, calcetines azules, y tenis negros, marca “PUMA”.

La FGE solicita a quien cuente con información que permita identificar y localizar a sus familiares, comunicarse a la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, al teléfono: 443 299 6701. Toda información será tratada con confidencialidad.

