Motociclista se encuentra grave tras sufrir accidente en Taretan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:39:44

Taretan, Michoacán, a 9 de marzo 2026.- Entre la vida y la muerte se debate un motociclista el cual sufrió un choque contra un vehículo, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXi), en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 99 de la referida rúa, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo que viajaba en una motocicleta, el cual se encuentra grave.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.