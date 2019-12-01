Pierde la vida "Mamá Chell", abuelita de Carlos Manzo, a los 90 años de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 12:45:52

Uruapan, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- A los 90 años murió “mamá Chell”, abuela del exalcalde de Carlos Manzo, figura cercana en la vida del exfuncionario asesinado el año pasado en Uruapan.

La noticia fue dada a conocer por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa del municipio, quien a través de redes sociales lamentó el fallecimiento de la mujer identificada como Raquel, a quien el exedil llamaba cariñosamente “mamá Raquel”.

La mujer cobró relevancia pública en noviembre pasado, cuando apareció en Ciudad de México durante una protesta convocada tras el asesinato de su hijo y padre del exalcalde. En ese momento expresó el dolor que atravesaba la familia por la pérdida.

En una entrevista con La Saga, la mujer declaró que la muerte de su hijo había marcado profundamente a la familia, palabras que se difundieron ampliamente en redes y medios.

Tras confirmarse su fallecimiento, Grecia Quiroz compartió un mensaje recordando el carácter fuerte y la disciplina con la que educó a Carlos Manzo. En su publicación señaló que esa formación fue clave para el tipo de persona en que se convirtió el exfuncionario.

La alcaldesa también destacó que Raquel fue una mujer trabajadora que sacó adelante a su familia, motivo por el que dijo sentir admiración y gratitud hacia ella.