Septiembre cierra con 17 mujeres asesinadas; fue el segundo mes del año con mayor número de víctimas en Michoacán

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 22:59:18

Morelia, Mich., a 30 de septiembre de 2025.- Septiembre se convirtió en el segundo mes del año con mayor número de asesinatos de mujeres en Michoacán al contabilizar 17, registrados en al menos 7 municipios de la entidad.

Uruapan, Los Reyes, Tarímbaro, Apatzingán, Zamora, Morelia, Jacona, fueron los municipios donde en el noveno mes del año, se cometieron estos homicidios, aunque Zamora ocupó el primer lugar con 6 casos, después Uruapan y Morelia con tres asesinatos respectivamente; Apatzingán y Jacona registraron dos homicidios mientras que Los Reyes y Tarímbaro, un asesinato de mujer cada uno.

En la mayoría de estos 17 casos, las víctimas fueron asesinadas a balazos, en lugares públicos y muchas de las veces, a plena luz del día, frente a testigos.

También, del total de las víctimas, al menos 7 tenían edades entre los 19 y los 28 años de edad; dos tenían 30 años, otra 38, una más 50 y otra 60 años de edad. En al menos 5 casos, las autoridades no reportaron las edades.

Zamora

Así, Zamora fue el municipio con mayor número de asesinatos de mujeres en septiembre en la entidad.

El viernes 5, una mujer perdió la vida luego de ser baleada sobre la calle Colón, en la zona Centro, a la entrada de una clínica.

El día 14 sujetos armados agredieron a balazos a un grupo de personas que acudieron a un velorio en una funeraria de la colonia Centro de la ciudad; en el hecho, una joven y un hombre murieron y tres personas quedaron heridas de gravedad. Las víctimas mortales fueron identificadas como Karla Celeste M., G., de 20 años y Eduardo Z., L., de 19 años.

El viernes 19 de septiembre también en Zamora, dos mujeres fueron asesinadas a balazos al interior de una vivienda de la colonia Ferrocarril; una de ellas tenía aproximadamente 50 años de edad y la segunda mujer como unos 30 años.

El domingo 28, una joven mujer perdió la vida en el hospital que fue ingresada, luego de ser atacada a balazos mientras atendía un negocio de venta de cena, en la colonia El Porvenir, en la calle Guadalupe Victoria; la víctima se llamó Kimberly Maricruz A., de 19 años de edad.

El 30 de septiembre en otra agresión armada, una mujer perdió la vida; fue feconocida como Berenice S., T., de 23 años de edad.

Los demás casos

La cronología de los demás casos de homicidios de mujeres, es la siguiente:

El 1 de septiembre en Uruapan, una joven mujer fue ejecutada en la colonia Villas del Sol, aledaña al Cereso de Uruapan; tenía aproximadamente 25 años de edad.

El 2 de septiembre en Los Reyes, un sujeto al parecer bajo el influjo de alguna droga, propinó una golpiza a su madre hasta quitarle la vida; el presunto homicida fue detenido por las autoridades e identificó a la mujer como Teresa T., de 60 años de edad.

El 4 de septiembre en Tarímbaro, una mujer fue asesinada a balazos dentro de una pequeña cachimba sin nombre, aledaña al establecimiento denominado "Cafetería Athena", ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Morelia – Salamanca.

El viernes 5 en Apatzingán, un ataque armado en la localidad de Los Cuiniques, dejó como saldo a una mujer muerta identificada como como Giselle C., de 23 años de edad.

El 10 de septiembre en Uruapan, falleció la mujer agredida a balazos a bordo de una camioneta en la colonia Ampliación Revolución; la víctima trabajaba en el Poder Judicial del Estado y fue identificada como Blanca Angélica M., quien meses antes había sobrevivido a otro atentado a balazos.

El miércoles 10 en Morelia, una mujer fue asesinada a balazos en la Tenencia Morelos, cerca de la salida a Pátzcuaro; se llamó Yudit Tatiana, de 28 años de edad.

Un día después, el jueves 11, también en Morelia, en un predio de la colonia Loma Bonita, fue localizada una fosa clandestina en la que estaban los cadáveres de dos mujeres que presentaban huellas de tortura y ya en estado putrefacto; tenían entre 25 y 30 años de edad.

El día 12 en Uruapan, el cuerpo de una mujer asesinada a balazos, se localizó en calles de la colonia San Juan Evangelista; presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego.

El jueves 25 en Jacona, sujetos armados le quitaron la vida a una mujer sobre el Libramiento Sur de la ciudad, en la colonia Emiliano Zapata; la víctima no fue identificada.

El 29 de septiembre otra vez en Jacona, una mujer fue asesinada en la sala de su domicilio de la colonia Nueva España; la víctima presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego, así como huellas de asfixia y respondía al nombre Ana Gabriela T., M., de 38 años de edad.

Nota: Cabe destacar que septiembre se ubica en el segundo mes del año con mayor número de asesinatos de mujeres luego de enero cuando se registraron 20 homicidios.

Mayo contabilizó 15, febrero y abril 13 casos respectivamente mientras que junio 12 y agosto 12, marzo 11, en tanto que julio ha sido el mes con menos registro de homicidios de mujeres con 6 casos.