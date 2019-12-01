Septiembre cerró con 112 homicidios dolosos en Michoacán: SSP

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 09:47:03

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2025.- Michoacán cerró el mes de septiembre con un total de 112 homicidios dolosos, informó Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado (SSP), una disminución de 56.76 por ciento en comparación a octubre del 2021.

En conferencia de prensa para informar los avances en materia de seguridad durante el noveno mes del año, el titular de la SSP informó que al llegar al gobierno estatal en octubre del 2021, Michoacán tuvo en ese mes 259 homicidios. Es decir, 147 homicidios menos.

Esto representa que en octubre del 2021 había un promedio diario de 8.3 homicidios, en septiembre fueron 3.7 en dicha medición estadística.

Oseguera Cortés destacó que Michoacán se colocó en el lugar 25 en la comisión de delitos por cada 100 mil habitantes, con una cifra de 78.4 sucesos, por debajo de entidades vecinas como Guanajuato (221.4).