Sentencian a más de 35 años de prisión a responsable del homicidio de una comerciante y tentativa de homicidio de un hombre en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 18:29:51
Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 35 años y un mes de prisión en contra de David G., tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Esperanza Esther C., y tentativa de homicidio, en agravio de un hombre; hechos ocurridos en Morelia. 

Sobre el particular se informó que el 7 de agosto de 2022, Esperanza Esther C., se encontraba laborando en un puesto de venta de alimentos, ubicado en la colonia Fidel Velázquez, cuando arribó el responsable y accionó un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte. 

Posteriormente, David G. disparó el arma contra un hombre que se encontraba en el lugar; sin que lograra hacerle daño y momentos después se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. 

De estos hechos tuvo conocimiento la Fiscalía Especializada en Feminicidio, que llevó a cabo las diligencias que permitieron establecer la participación de David G. en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, por lo que se solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada. En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso. 

Tras dictarse el auto de apertura de juicio oral y concluirse el desfile probatorio, el Juez de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 30 años de prisión por el delito de homicidio calificado, así como a 5 años, un mes y 15 días por lo que respecta al homicidio en grado de tentativa, sumando un total de 35 años, un mes y 15 días de prisión; así como al pago por concepto de reparación del daño.

Noventa Grados
