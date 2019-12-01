Guardia Nacional refuerza vigilancia en zona de atracos a transportistas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:36:03

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- De acuerdo con un mapeo que se actualiza mensualmente, los “puntos calientes” para los transportistas se ubican principalmente en Palmillas, Pedro Escobedo y en un tramo de la carretera hacia San Luis Potosí, reconoció el general de brigada Ricardo Melendrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro.

Por ello, dijo, en estas zonas se ha intensificado la vigilancia con operativos de seguridad en carreteras, patrullajes y presencia de torres de inspección vehicular.

“Anteriormente se registraban asaltos armados en Chichimequillas y en lo que va del año, no se han reportado incidentes en esa zona”.

Detalló que en lo que va del año se han contabilizado 24 robos al autotransporte en las carreteras 57, 57D y 45D: 13 en enero, cinco en febrero, cinco en marzo y uno en abril.

“La tendencia es a la baja. Quisiéramos que no hubiera ninguno, pero en abril, al corte del día 16, solo hemos tenido un asalto”.

Aclaró que los robos han sido de mercancía y no de unidades, sin que se hayan registrado personas lesionadas. En la mayoría de los casos, la mercancía se recupera gracias a los sistemas de posicionamiento global (GPS) instalados en los vehículos.

Subrayó que los operativos Carrusel y Escalón ponen especial atención al transporte pesado, escoltando tractocamiones para garantizar seguridad y moderar la velocidad.

“Tenemos gran comunicación con las cámaras de autotransporte y la iniciativa privada para apoyarlos en estos operativos”.

Reconoció que fenómenos como la rapiña tras accidentes son difíciles de controlar, pues responden a prácticas arraigadas en distintas regiones del país, sin embargo, llamó a la ciudadanía a denunciar estos actos y a colaborar con las autoridades para erradicar estas conductas que afectan la seguridad en las carreteras.

Detalló que existen protocolos específicos para atender accidentes en carreteras donde pudiera presentarse rapiña o robo de mercancía. El primero de ellos consiste en acordonar el área y exhortar a la ciudadanía a no cometer actos de ilegalidad.

Puntualizó que en algunos casos la situación se confunde, ya que son los propios transportistas quienes autorizan que la población se lleve la carga, debido a que ésta se encuentra asegurada y ya no puede ser aceptada en su destino.

“No es que el producto no sirva, sino que se considera pérdida. En ocasiones los mismos transportistas informan que la gente puede llevarse el producto porque ya no representa ganancia”.

Reconoció que sí existen actos de rapiña que deben ser limitados, pero aclaró que también hay escenarios donde la entrega de mercancía es voluntaria por parte de las empresas.

“Son dos fenómenos distintos: uno es el robo que debemos contener y otro es la autorización de los transportistas para regalar la carga asegurada”.

Indicó que en Querétaro los casos de rapiña son pocos y que la ciudadanía ha mostrado disposición para evitar estas prácticas. Subrayó que la Guardia Nacional continuará trabajando en la educación y sensibilización de la población, además de reforzar la vigilancia en los tramos carreteros más transitados.