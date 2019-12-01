Semar rescata a cuatro personas en riesgo de ahogarse en playa de Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 11:32:23

Acapulco, Guerrero, 4 de enero del 2025.- La Secretaría de Marina (Semar) rescató a cuatro personas que se encontraban en riesgo de ahogarse en una playa del estado de Guerrero, como parte de las acciones del Plan Marina “Operación Salvavidas Invierno”.

De acuerdo con la dependencia, personal naval en coordinación con elementos de Protección Civil de Zihuatanejo realizaba recorridos preventivos en distintas zonas de playa cuando, en Playa Linda, detectaron a un hombre que era arrastrado mar adentro por la fuerte corriente.

De inmediato, los rescatistas ingresaron al mar y lograron ponerlo a salvo, trasladándolo hasta la orilla, donde se le brindaron los primeros auxilios.

En un segundo evento, durante los mismos patrullajes, los elementos de rescate observaron a tres jóvenes que se encontraban aproximadamente a 30 metros mar adentro y presentaban dificultades para regresar a tierra firme, por lo que también estaban en riesgo de ahogarse. El personal naval acudió rápidamente en su auxilio y logró rescatarlos.

Las tres personas fueron llevadas a la orilla, donde recibieron atención médica preventiva. Ninguno de los rescatados requirió traslado hospitalario.

La Semar reiteró el llamado a la población y a los turistas a atender las recomendaciones de las autoridades, respetar los señalamientos en playas y extremar precauciones ante las corrientes marinas, con el objetivo de prevenir accidentes durante la temporada vacacional.