Semar activa Plan Marina en Lázaro Cárdenas ante condiciones meteorológicas adversas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 23:05:01

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a las condiciones meteorológicas que se registran en la región y al posible desarrollo de la Depresión Tropical Veinte-E.

Durante una reunión del Comité Municipal de Protección Civil se acordó establecer un Puesto de Comando de Incidentes, con el objetivo de mantener vigilancia sobre la evolución del fenómeno y coordinar la atención ante posibles afectaciones.

Como parte de las acciones preventivas, la Décima Sexta Zona Naval mantiene preparados elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias, además de vehículos, embarcaciones, herramientas y equipo especializado para apoyar a la población en caso de ser necesario.

La Depresión Tropical Veinte-E se localiza al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, por lo que las autoridades mantienen seguimiento de sus condiciones y trayectoria.

La Semar señaló que continuará trabajando junto con autoridades municipales, estatales y federales para atender cualquier emergencia relacionada con el sistema meteorológico.