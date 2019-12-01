Semar activa Plan Marina en Lázaro Cárdenas ante condiciones meteorológicas adversas

Semar activa Plan Marina en Lázaro Cárdenas ante condiciones meteorológicas adversas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 23:05:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a las condiciones meteorológicas que se registran en la región y al posible desarrollo de la Depresión Tropical Veinte-E.

Durante una reunión del Comité Municipal de Protección Civil se acordó establecer un Puesto de Comando de Incidentes, con el objetivo de mantener vigilancia sobre la evolución del fenómeno y coordinar la atención ante posibles afectaciones.

Como parte de las acciones preventivas, la Décima Sexta Zona Naval mantiene preparados elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias, además de vehículos, embarcaciones, herramientas y equipo especializado para apoyar a la población en caso de ser necesario.

La Depresión Tropical Veinte-E se localiza al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, por lo que las autoridades mantienen seguimiento de sus condiciones y trayectoria.

La Semar señaló que continuará trabajando junto con autoridades municipales, estatales y federales para atender cualquier emergencia relacionada con el sistema meteorológico.

Más información de la categoria
Semar activa Plan Marina en Lázaro Cárdenas ante condiciones meteorológicas adversas
Comando ataca a la Guardia Civil en Penjamillo, Michoacán; abren fuego contra autoridades y escapan tras balacera
Rescatan a cacomixtle lesionado en estacionamiento de hospital en Álvaro Obregón
¡La carga fantasma del tabaco! Hallan 10.5 millones de cigarros ocultos entre “vasos de vidrio” en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Más información de la categoria
Comando ataca a la Guardia Civil en Penjamillo, Michoacán; abren fuego contra autoridades y escapan tras balacera
Policías de Carlos Soto hasta el perro se llevaron tras multihomicidio en bar: Ya son 5 muertos, 4 agentes detenidos y ni una palabra del alcalde de Zamora, Michoacán
Diputados aprueban reforma a Ley de Derecho de Autor; oposición la llama “Ley Antimemes”
PT propuso nueva encuesta entre Raúl Morón y Carlos Torres Piña , informa Godoy Rangel