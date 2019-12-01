Comando ataca a la Guardia Civil en Penjamillo, Michoacán; abren fuego contra autoridades y escapan tras balacera

Penjamillo, Mich., a 7 de octubre de 2026.- Una nueva agresión armada contra fuerzas de seguridad volvió a sacudir a Penjamillo, donde civiles armados emboscaron a elementos de la Guardia Civil durante un operativo de vigilancia y desataron un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

El ataque ocurrió la tarde de este miércoles, cuando un convoy de unidades oficiales recorría distintos puntos del municipio como parte de las labores de prevención y seguridad. En determinado momento, los uniformados fueron sorprendidos por sujetos armados que se desplazaban en varias camionetas y que comenzaron a disparar directamente contra las patrullas.

Los agentes respondieron al fuego y repelieron la agresión, generándose un intercambio de disparos en plena zona de operación. De acuerdo con la información difundida hasta ahora, los agresores finalmente aprovecharon la confusión para retirarse a bordo de sus vehículos y escapar con rumbo desconocido. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que los elementos de la Guardia Civil resultaron ilesos.

Tras la balacera se activó un operativo de búsqueda con la participación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Los agentes desplegaron recorridos en diferentes puntos de la zona con el objetivo de localizar las camionetas utilizadas por los atacantes y ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

Tampoco se reportan civiles lesionados o fallecidos como consecuencia de esta nueva confrontación. La información disponible permanece en calidad de reporte preliminar y las autoridades no han establecido públicamente a qué grupo delictivo pertenecerían los sujetos que participaron en la agresión.

Penjamillo, nuevamente bajo fuego

El episodio adquiere mayor relevancia por el antecedente registrado apenas unas semanas atrás. El 18 de septiembre, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal también fueron atacados por civiles armados en una brecha entre la zona de El Fresno y la autopista México-Guadalajara.

En aquella ocasión, los policías repelieron la agresión y uno de los presuntos atacantes murió, además, las autoridades localizaron un rifle de alto poder junto al cuerpo y aseguraron una camioneta presuntamente utilizada durante el ataque. Ningún agente resultó herido.

Aquel enfrentamiento ocurrió, además, horas después de la detención de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, señalado en reportes periodísticos como presunto operador de una estructura criminal con presencia en municipios del occidente de Michoacán, entre ellos Penjamillo.

Ahora, menos de tres semanas después, las armas volvieron a sonar contra elementos de seguridad en el mismo municipio. El hecho coloca nuevamente a Penjamillo en el foco de las operaciones de seguridad, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los hombres armados que consiguieron escapar tras atacar al convoy policial.

Por el momento, el saldo oficial del ataque de este 7 de octubre es claro: no hay policías lesionados, no se reportan víctimas civiles y tampoco existen detenidos, pero los responsables lograron abandonar la zona después de abrir fuego contra las fuerzas de seguridad.