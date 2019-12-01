PT propuso nueva encuesta entre Raúl Morón y Carlos Torres Piña , informa Godoy Rangel

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 19:14:34

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, afirmó que el Partido del Trabajo solicitó ante el Comité Nacional de Morena la elaboración de una nueva encuesta para medir a Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña. Señaló que una mesa técnica integrada por ambos partidos deberá definir cómo se realizaría el ejercicio.

Dijo que no se trataría de una encuesta espejo, sino de un nuevo sondeo consensuado entre las partes, con acuerdos sobre la encuestadora y la metodología. Consideró que sería una salida política ante las diferencias entre los dos aspirantes.

“El PT formalmente ya pidió que haya una encuesta entre Carlos Torres Piña, por Morena, y Raúl Morón, por el PT. No una encuesta espejo, sino una nueva encuesta. Y para eso ya se instaló una comisión técnica entre Morena y el PT”, declaró.

El legislador dijo que, a su juicio, la mesa tendría que acordar aspectos como la empresa encuestadora, la vitrina metodológica y quiénes participarían. Añadió que, si Morena y el PT aceptan el ejercicio, ambos partidos tendrían que respetar el resultado.

“La mesa técnica haría una encuesta consensuada entre ambas partes, con acuerdos sobre la encuestadora, la vitrina metodológica y los aspirantes, que entiendo serían dos. Esa sería su función. Si acuerdan Morena y el PT ir a esa encuesta, se tendrán que atener ambas partes al resultado. Sería una nueva encuesta, no una encuesta espejo”, sostuvo.

Godoy describió el escenario actual como una “encrucijada”.

“Raúl, en mi opinión, con justa razón está inconforme con lo que ocurrió y, por lo tanto, con el resultado. Torres Piña está conforme con el resultado y quiere avanzar en la ruta de que la coordinación se fortalezca. Ahí hay dos posiciones encontradas”, expresó.

Agregó que no conoce los plazos ni los detalles del trabajo de la mesa técnica y que esperaba tener más información en los siguientes días.