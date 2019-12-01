¡La carga fantasma del tabaco! Hallan 10.5 millones de cigarros ocultos entre “vasos de vidrio” en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 20:53:28

Lázaro Cárdenas, Mich., a 7 de octubre de 2026.— Lo que en los documentos aduanales aparecía como un cargamento de vasos de vidrio terminó convertido en un decomiso millonario: 10 millones 584 mil cigarrillos Marlboro fueron descubiertos dentro de un contenedor en la Aduana de Lázaro Cárdenas, en una operación encabezada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El hallazgo ocurre en medio de una creciente preocupación por el mercado ilegal de tabaco en México, un negocio que durante los últimos años ha dejado de ser visto únicamente como una actividad de contrabando y ha sido relacionado, en distintas investigaciones periodísticas y estudios, con redes de distribución clandestina y con la incursión de organizaciones del crimen organizado.

El contenedor llegó al puerto con una declaración que señalaba el traslado de vasos de vidrio. Sin embargo, los sistemas de vigilancia aduanera emitieron una alerta relacionada con un posible riesgo en materia de propiedad intelectual, por lo que las autoridades decidieron darle seguimiento.

La primera revisión, realizada mediante equipos de inspección no intrusiva, detectó algo que no correspondía con la documentación presentada. El patrón observado en el interior del contenedor no coincidía con la mercancía declarada.

Entonces vino la revisión física.

Al abrir el contenedor, los elementos de seguridad encontraron 882 cajas de cartón repletas de cigarrillos, que en conjunto sumaron 10 millones 584 mil unidades. Del producto que supuestamente debía constituir la carga, únicamente fueron contabilizadas 70 cajas de vasos de vidrio.

La diferencia resultó contundente: una carga declarada como vidrio escondía en realidad millones de cigarrillos.

El operativo incluyó además una inspección física y ocular y la participación de un binomio canino. Tras el descubrimiento, la mercancía fue registrada en los sistemas correspondientes y se inició el procedimiento previsto por la normatividad aduanera.

Los cigarros permanecen inmovilizados y bajo custodia dentro del recinto fiscalizado, mientras las autoridades determinan las acciones legales correspondientes y notifican al propietario o representante legal de la marca ante una posible afectación a derechos de propiedad intelectual.

Pero el hallazgo adquiere otra dimensión cuando se coloca frente al crecimiento del mercado ilegal de tabaco en México.

Un negocio que ya mueve millones

Durante los últimos años, distintas investigaciones han documentado la transformación del comercio ilícito de cigarros. El fenómeno ya no se limita al tradicional contrabando de cajetillas extranjeras: también se han detectado esquemas de almacenamiento, fabricación clandestina, falsificación de marcas y redes de distribución.

Uno de los casos que mayor atención ha recibido es el de los hermanos Cedano Filippini, señalados en investigaciones periodísticas por su presunta participación en estructuras relacionadas con el comercio ilegal de cigarros. Algunas de esas investigaciones describieron además acusaciones de presión y amenazas contra comerciantes para imponer determinadas marcas.

Las autoridades y especialistas también han advertido sobre la participación de organizaciones criminales en diferentes segmentos del mercado ilícito de tabaco. Un estudio presentado ante el Senado por investigadores del Colegio de México señaló la existencia de participación del crimen organizado en este mercado y distinguió entre esquemas de contrabando y comercialización de cigarros ilegales.

En ese escenario, el puerto de Lázaro Cárdenas adquiere especial relevancia.

No porque las autoridades hayan establecido que este cargamento pertenezca a alguna organización criminal —eso no ha sido informado oficialmente—, sino porque el método utilizado para ocultar la mercancía revela uno de los mecanismos que las autoridades deben combatir: declarar un producto y transportar otro completamente distinto.

Y la escala del aseguramiento resulta difícil de ignorar.

Los 10 millones 584 mil cigarrillos representarían, en una presentación hipotética de 20 unidades, más de 529 mil cajetillas. Una cantidad de semejante magnitud no corresponde a un cargamento ocasional o marginal.

Es mercancía con un valor comercial potencial considerable y con capacidad para alimentar una extensa cadena de distribución.

El puerto y la ruta del tabaco

Lázaro Cárdenas es uno de los principales puertos comerciales de México y constituye una puerta estratégica para el movimiento internacional de mercancías. Precisamente por eso, los sistemas de revisión aduanera representan una de las barreras fundamentales para detectar cargamentos que intenten ingresar al país mediante declaraciones falsas o documentación inconsistente.

El caso descubierto ahora muestra cómo una carga aparentemente ordinaria puede esconder mercancía completamente distinta.

Un contenedor.

Setenta cajas de vasos de vidrio.

Y detrás de ellas, 882 cajas con más de diez millones de cigarrillos.

La investigación deberá determinar ahora