Diputados aprueban reforma a Ley de Derecho de Autor; oposición la llama “Ley Antimemes”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 19:23:33

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, con la que se establecen nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet ante contenidos que puedan infringir derechos protegidos.

El dictamen recibió 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, después de haber sido avalado previamente en lo general. La reforma contempla que los proveedores de internet tengan responsabilidad secundaria cuando incumplan las obligaciones establecidas frente a contenidos que vulneren derechos de autor.

Entre las medidas previstas se encuentran multas que pueden ir de 586 mil 550 a 4 millones 692 mil 400 pesos por determinadas infracciones, como la comunicación, reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas. También se contemplan sanciones para quienes retransmitan o difundan emisiones de organismos de radiodifusión sin autorización.

La propuesta establece además que los proveedores de internet deberán contar con políticas para suspender o terminar el servicio a usuarios que incurran de manera reiterada en este tipo de infracciones.

Ante la aprobación, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han denominado la reforma como “Ley Antimemes”, al advertir que las nuevas disposiciones podrían tener efectos sobre la difusión de contenidos en internet.