Rescatan a cacomixtle lesionado en estacionamiento de hospital en Álvaro Obregón

Rescatan a cacomixtle lesionado en estacionamiento de hospital en Álvaro Obregón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 21:53:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- Un cacomixtle lesionado fue rescatado por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser localizado en el estacionamiento de un hospital de la colonia Coyotes, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El ejemplar fue encontrado por personal de la Policía Auxiliar, quienes realizaban labores de vigilancia en el lugar y recibieron el aviso de un trabajador sobre la presencia del animal, que presentaba lesiones visibles.

Los uniformados aseguraron al cacomixtle y lo colocaron en una caja para mantenerlo bajo resguardo mientras solicitaban el apoyo de la BVA.

Posteriormente, especialistas de la Brigada trasladaron al animal a sus instalaciones en la colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco, donde recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo observación.

Más información de la categoria
Rescatan a cacomixtle lesionado en estacionamiento de hospital en Álvaro Obregón
¡La carga fantasma del tabaco! Hallan 10.5 millones de cigarros ocultos entre “vasos de vidrio” en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Localizan osamenta humana en camino de terracería de San Luis Rey, Celaya
Desmantelan puntos de venta de estupefacientes tras cateos en Morelia
Más información de la categoria
Policías de Carlos Soto hasta el perro se llevaron tras multihomicidio en bar: Ya son 5 muertos, 4 agentes detenidos y ni una palabra del alcalde de Zamora, Michoacán
Diputados aprueban reforma a Ley de Derecho de Autor; oposición la llama “Ley Antimemes”
PT propuso nueva encuesta entre Raúl Morón y Carlos Torres Piña , informa Godoy Rangel
Desmantelan puntos de venta de estupefacientes tras cateos en Morelia