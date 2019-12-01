Rescatan a cacomixtle lesionado en estacionamiento de hospital en Álvaro Obregón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 21:53:43

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- Un cacomixtle lesionado fue rescatado por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser localizado en el estacionamiento de un hospital de la colonia Coyotes, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El ejemplar fue encontrado por personal de la Policía Auxiliar, quienes realizaban labores de vigilancia en el lugar y recibieron el aviso de un trabajador sobre la presencia del animal, que presentaba lesiones visibles.

Los uniformados aseguraron al cacomixtle y lo colocaron en una caja para mantenerlo bajo resguardo mientras solicitaban el apoyo de la BVA.

Posteriormente, especialistas de la Brigada trasladaron al animal a sus instalaciones en la colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco, donde recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo observación.