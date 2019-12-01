Seis días después de su desaparición, localizan a hombre ahogado en Tampico

Tampico, Tamaulipas, a 30 de agosto de 2025.- La mañana de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la laguna del Chairel, a la altura del parque Fray Andrés de Olmos en Tampico. La víctima, de 67 años, se dedicaba a la pesca, además, este hombre había sido reportado como desaparecido desde hace 6 días.

El hallazgo del cuerpo generó una fuerte movilización de los Bomberos de Tampico, quienes confirmaron la presencia del cadáver y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, encargada de iniciar diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley y establecer con certeza del fallecimiento. Durante el operativo, una familiar del occiso sufrió una crisis de salud al presenciar los hechos, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el caso, aunque las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de la muerte.