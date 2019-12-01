Sedum fortalece seguridad vial con balizamiento integral en Avenida Acueducto, Morelia

Morelia, Michoacán; 23 de marzo de 2026.– La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), a través del equipo de “Cebras", inició este lunes trabajos de balizamiento integral sobre la avenida Acueducto, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en esta importante vialidad.

Las labores contemplan la aplicación de líneas divisorias de carriles, pasos peatonales y otros elementos de señalización horizontal que permitirán una mejor movilidad para peatones y automovilistas.

Como parte del arranque, la titular de la Sedum, Joanna Moreno Manzo, realizó un recorrido en compañía de Los Guardianes de la Movilidad, supervisando estas acciones que se llevan a cabo bajo las instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe destacar que los cortes a la circulación serán parciales y se realizarán fuera de las horas de mayor afluencia, con el objetivo de minimizar afectaciones. Se estima que los trabajos tengan una duración de entre una semana y 10 días, periodo en el que se llevará a cabo el balizamiento integral de la avenida Acueducto.

La dependencia hace un llamado a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones del personal en campo, a fin de garantizar la seguridad en estas labores que abonan a construir el mejor lugar para vivir.