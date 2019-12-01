Localizan más de 200 migrantes en un tráiler dentro de corralón en Xalapa, Veracruz

Xalapa, Veracruz, a 23 de marzo de 2026.- La tarde de este lunes se reportó hallazgo de un tráiler con decenas de personas en su interior, situación que encendió las alertas de autoridades en la capital veracruzana, debido a que se encontraron más de 200 migrantes, los cuales fueron auxiliados tras permanecer en condiciones precarias dentro de la unidad.

Los hechos se registraron en la ciudad de Xalapa, luego de que el vehículo fuera trasladado a un corralón tras haber sido asegurado previamente en la localidad de Rinconada, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

Según los primeros reportes, el tráiler fue llevado al depósito de la empresa Grúas Méndez, ubicado en la colonia Revolución. Fue en ese lugar donde trabajadores del sitio detectaron la situación al escuchar gritos provenientes del interior de la caja, lo que derivó en el aviso inmediato a las autoridades.

Al abrir la unidad, se confirmó la presencia de más de 200 personas migrantes, algunas de las cuales presentaban signos de deshidratación, mientras que otras se encontraban desorientadas debido a las condiciones en las que eran transportadas.

Elementos del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Policía Estatal y cuerpos de emergencia, acudieron al lugar para brindar atención médica y apoyo a los afectados, quienes fueron valorados en el sitio para determinar su estado de salud.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación legal de la unidad ni de las personas responsables del traslado, mientras continúan las investigaciones correspondientes.