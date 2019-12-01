Secuestran y matan a funcionario de la FGE en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 22:43:16

San Felipe, Guanajuato, a 25 de septiembre de 2025.- Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe de la unidad de Tramitación Común de la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue secuestrado y asesinado este martes, confirmaron autoridades estatales. El funcionario fue interceptado por hombres armados mientras circulaba en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, cuando se dirigía a cumplir con sus laborales.

La Fiscalía precisó que la privación de la libertad fue un acto premeditado que culminó en el homicidio de Camarillo Zavala. “No vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber”, señaló la institución en un comunicado.

El organismo, encabezado por Gerardo Vázquez Alatriste, aseguró que trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para identificar, detener y presentar ante un juez a los responsables del crimen. “La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad”, advirtió.

La FGE subrayó que los ataques contra servidores públicos serán respondidos con firmeza. “Los hechos no quedarán impunes y la aplicación plena y enérgica de la ley será nuestra respuesta”, concluyó.