Se reúne titular de SSC con secretario de Seguridad de Irapuato para reafirmar coordinación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 14:15:35
Querétaro, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- En seguimiento a la colaboración interinstitucional para seguir dando resultados, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández.

Durante este encuentro se compartió información con el objetivo de seguir consolIdando acciones en el combate de conductas delictivas y se reafirmó la comunicación constante entre corporaciones.

A fin de fortalecer la seguridad y garantizar entornos públicos pacíficos para las familias tanto de Querétaro como de Irapuato.

 

 

