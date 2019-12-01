Disparan en la cabeza a niño de 7 años durante asalto a coche ponchado en la Maxipista de Tonalá, en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco

Disparan en la cabeza a niño de 7 años durante asalto a coche ponchado en la Maxipista de Tonalá, en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 12:22:49
Guadalajara, Jal., a 2 de enero de 2026.- Un niño de 7 años de debate entre la vida y la muerte en la sala de urgencias de un hospital, luego de que asaltantes le dieran un disparo en la cabeza, al aprovecharse de una familia que se detuvo en la Maxipista de Tonalá por una llanta ponchada.

Los hechos se registraron la mañana del viernes, cuando una familia se encontraba a la orilla del camino luego de que su auto sufriera la ponchadura de una llanta.

Cuando cambiaban la llanta fueron abordados por hombres armados que quisieron despojarlos de sus pertenencias; la familia se resistió e intentó huir, disputando los delincuentes contra un niño de 7 años, quien recibió un tiro en la cabeza.

La familia logró trasladarse a un hospital, donde el niño fue ingresado al área de urgencias, reportándose su estado de salud como grave.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los delincuentes, mientras que las autoridades no han emitido informacIon alguna respecto a este caso.

