Se registraron 5 incendios simultáneos en Tamaulipas; dos de ellos, fueron de gran magnitud 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 18 de agosto de 2025.- Al menos 5 incendios de zacatal han sido registrados en diversos puntos de la ciudad de Nuevo Laredo de manera simultánea, siendo dos de ellos de gran magnitud.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos, indicó que los equipos de emergencia se trasladaron inmediatamente ante el reporte de los incendios, y aseguró que tardaron un poco más de seis horas en poder sofocar las llamas.

Luego de la intensa labor realizada por el equipo de bomberos, el director comentó que se le hará una revisión minuciosa al equipo de estos elementos, esto para garantizar que se encuentre en optimas condiciones y así poder brindar sus servicios, combatir los incendios y al mismo tiempo, mantener seguro a todo el personal.

Fuentes oficiales confirmaron que, a pesar de que un par de los incendios registrados fueron de gran magnitud, no se reportaron personas lesionadas, ni pérdidas humanas, además, destacó el apoyo de Tránsito Municipal, ya que en todo momento se aseguraron de resguardar no tan solo a los automovilistas, sino también a la ciudadanía en general.