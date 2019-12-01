Se registra incendio en Villas del Pedregal; Policía Morelia auxilia a afectados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 11:20:13
Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre 2025.- Oficiales de Policía Morelia acudieron al reporte de un incendio registrado en Villas del Pedregal, donde el fuego alcanzó un vehículo, motocicletas y diversos materiales que se encontraban en la vía pública, comenzando a extenderse hacia viviendas cercanas.

Sobre el particular se informó que al arribar al lugar, los agentes implementaron acciones inmediatas de protección y apoyo a la ciudadanía, logrando auxiliar a varias personas que se encontraban dentro de sus domicilios, quienes presentaban síntomas leves por inhalación de humo. Tras la intervención coordinada con personal de Bomberos Municipales y servicios de emergencia, las personas fueron valoradas y se determinó que no presentaban riesgo ni requerían traslado hospitalario.

Asimismo, se brindó atención a mascotas que se encontraban en el área, logrando reanimar a un perrito afectado por el humo. Una vez controlado el incendio, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia realizaron una revisión de las viviendas, determinando que no presentan daños estructurales, únicamente afectaciones materiales en el exterior.

