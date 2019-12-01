Se registra incendio en recicladora de Morelia, Michoacán; no se reportan víctimas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Julio de 2026 a las 07:17:01

Morelia, Michoacán, a 22 de julio 2026.- Un incendio de grandes dimensiones se registró esta mañana de miércoles, en una recicladora ubicada en la zona de la Salida a Salamanca en el norte de esta ciudad capital del estado; no se reportan víctimas.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados del incendio registrado en el referido lugar, ubicado en la calle Raza Mexicas, de la colonia Precursores de la Revolución.

Al sitio se trasladaron elementos del cuerpo de Bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Es de mencionar que hasta el momento se encuentran trabajando en el lugar los “vulcanos”, las causas de siniestro no se han dado a conocer y no se reportan víctimas.