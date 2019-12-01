Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 13:18:31

Ciudad de México, a 21 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su Administración invertirá 181 mil millones de pesos para fortalecer y ampliar la infraestructura del sistema público de salud durante su sexenio.

Durante su conferencia de prensa explicó que los recursos serán destinados a 152 proyectos hospitalarios que incluyen la construcción de nuevos hospitales, ampliaciones y sustituciones de unidades médicas.

Asimismo, mencionó que las inversiones forman parte del Plan de Infraestructura en Salud, iniciativa que, de acuerdo con la mandataria mexicana, tiene como objetivo ampliar la capacidad de atención en todo el país y modernizar la red hospitalaria.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, detalló que entre octubre de 2024 y septiembre de 2030 se construirán 9 mil 139 camas hospitalarias adicionales.

Igualmente, adelantó que en el presente año se prevé concluir 33 proyectos, entre hospitales nuevos, sustituciones y ampliaciones mayores, que incorporarán mil 161 camas al sistema nacional de salud.

Mientras que, en su participación, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó el programa de infraestructura destinado a personas sin seguridad social, integrado por 87 proyectos estratégicos con una inversión de 46.8 mil millones de pesos.