Persecución y balacera deja dos civiles heridos en Jacona, Michoacán; habría tres sospechosos

Jacona, Mich., a 21 de julio de 2026.- Una persecución con intercambio de disparos entre elementos de la Policía Municipal y los ocupantes de una camioneta presuntamente vinculados a un grupo delictivo provocó momentos de pánico la tarde de este martes en el municipio de Jacona. Como saldo preliminar, dos civiles que no participaban en los hechos resultaron heridos y un camión del transporte público recibió impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, poco antes de las 17:00 horas los agentes realizaban patrullajes preventivos cuando recibieron el aviso sobre una camioneta negra con vidrios polarizados que se encontraba en actitud sospechosa sobre la calle Monumental, en la colonia El Alejandreño.

Al ubicar la unidad, los tripulantes emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que se extendió sobre la carretera Jacona–Jiquilpan. Durante la fuga, los presuntos delincuentes habrían arrojado artefactos ponchallantas para dificultar el avance de las patrullas y posteriormente abrieron fuego contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión.

En medio del enfrentamiento armado, una mujer identificada como Rocío G. Z., de 51 años, vecina de la comunidad de La Estancia Igartúa, resultó lesionada. Paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarla a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, Florencio A. M., de 49 años, conductor de un camión de pasajeros de la ruta Enlace y vecino de la colonia La Esperanza, también sufrió lesiones. La unidad que manejaba presentó un impacto de bala en el parabrisas, evidencia del riesgo al que estuvieron expuestos los usuarios y automovilistas que circulaban por la zona.

Tras la agresión, los atacantes lograron escapar del lugar, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con distintas corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, realizar el procesamiento de la escena y determinar las responsabilidades.

De manera extraoficial trascendió que, horas más tarde, personal de la Guardia Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de las autoridades a tres personas, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si dichas detenciones guardan relación con la persecución y el enfrentamiento registrados en Jacona.