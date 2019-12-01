Aumenta a 5 mil 346 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 22:26:22

Caracas, Venezuela, a 21 de julio de 2026.- A casi un mes de los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela, las autoridades actualizaron este martes el saldo de la tragedia, que ya suma 5 mil 346 personas fallecidas, tras confirmarse 68 nuevas víctimas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de heridos permanece en 16 mil 740, mientras que 17 mil 907 personas continúan sin vivienda a causa de los daños provocados por los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con el balance oficial, actualmente 23 mil 122 personas permanecen en 107 campamentos temporales y un total de 128 mil 324 familias han recibido apoyo por parte del Gobierno.

Las autoridades también reportaron afectaciones en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron por completo. Además, desde el doble sismo se han registrado mil 405 réplicas.

Como parte de las acciones de atención a los damnificados, el Gobierno venezolano entregó el lunes las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Por otra parte, este martes las autoridades iniciaron una convocatoria para la toma voluntaria de muestras de ADN con el fin de identificar a las personas fallecidas cuyos cuerpos permanecen sin identificar en las morgues de La Guaira y Bello Monte, en Caracas.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio del Interior señalaron que el objetivo de estas pruebas es comparar perfiles genéticos para confirmar la identidad de las víctimas y brindar certeza a sus familiares.