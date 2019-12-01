Fábrica de estopas la incendiada en Morelia, Michoacán: PC

Fábrica de estopas la incendiada en Morelia, Michoacán: PC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Julio de 2026 a las 07:47:24
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Morelia, Michoacán, a 22 de julio 2026.- Una fábrica de estopas fue la que se incendió esta mañana de miércoles en esta ciudad de Morelia, debido a los materiales usados para la elaboración de las estopas, se acumulan grandes cantidades de plásticos para reciclar; no se reportan víctimas tras el siniestro.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, este miércoles se registró un incendio en una fábrica ubicada en la calle Raza Mexicas, de la colonia Precursores de la Revolución.

Fue una vez que los bomberos trabajaron en el siniestro que se dio a conocer que se trata de una fábrica de estopas.

Es de mencionar que las causas del siniestro no se han revelado, empero si se indicó que no hubo víctimas que lamentar.

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