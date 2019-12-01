Desarticulan en Puruándiro, Michoacán, a banda de secuestradores "Los Lolos"; rescataron con vida a un adolescente

Morelia, Mich., a 21 de julio de 2026.- Una célula delictiva dedicada al secuestro que operaba en el municipio de Puruándiro fue desarticulada por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la captura de tres de sus presuntos integrantes, señalados por el plagio de un adolescente cuyo rescate era condicionado al pago de hasta 100 mil pesos.

Los detenidos fueron identificados como Luis Miguel N., Jaime N. y Gilberto N., quienes presuntamente mantuvieron privada de la libertad a la víctima mientras establecían comunicación con sus familiares para exigir un rescate que oscilaba entre 80 mil y 100 mil pesos.

Las investigaciones emprendidas por la Fiscalía permitieron ubicar el sitio donde permanecía cautivo el menor y ejecutar un operativo que culminó con su liberación con vida, además de la detención de los tres presuntos responsables. Las autoridades destacaron que la familia no entregó dinero a los secuestradores.

El fiscal estatal informó que los imputados enfrentan el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras el caso se encuentra en la fase final del procedimiento judicial, previo a la individualización de la sentencia correspondiente.

Con este golpe, la FGE aseguró haber desarticulado la célula criminal conocida como "Los Lolos", grupo al que atribuye actividades de secuestro en la región de Puruándiro, lo que representa un avance en las acciones contra este delito en el norte de Michoacán.