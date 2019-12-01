Michoacán: Irrumpen sujetos en una cachimba de Uruapilla, Morelia, y dejan un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Julio de 2026 a las 00:35:43

Morelia, Mich., a 22 de julio de 2026.- Un ataque armado perpetrado la noche del martes al interior de una cachimba —establecimiento de comida y café frecuentado por transportistas— dejó como saldo un hombre muerto y dos personas lesionadas, entre ellas una mujer, en la comunidad de Uruapilla, sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro.

La agresión ocurrió en un inmueble ubicado a la altura del kilómetro 12, frente al fraccionamiento Arcos San Antonio. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos fuertemente armados irrumpieron en la cachimba y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, para después darse a la fuga.

Las detonaciones alarmaron a vecinos de la zona, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. En respuesta, al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Al ingresar al establecimiento, las corporaciones localizaron a tres personas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de distintas corporaciones brindaron atención prehospitalaria y confirmaron que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales, mientras que una mujer y otro masculino fueron estabilizados y trasladados a diferentes hospitales.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades para permitir las labores periciales. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

De manera preliminar, familiares presentes en el lugar identificaban a la víctima con el nombre de “Beto”, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad.

El móvil de la agresión continúa sin esclarecerse y no se reportan personas detenidas. La Fiscalía de Michoacán mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.