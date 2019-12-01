Intento de recuperación de motocicleta termina en tragedia; hay dos repartidores muertos, en Tepoztlán, Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 07:59:46

Tepoztlán, Morelos, a 7 de julio 2026.- Dos repartidores por aplicación terminaron sin vida luego de intentar recuperar una motocicleta robada por un grupo de asaltantes en Tepoztlán, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco repartidores de comida llegaron a la calle Honduras, ubicada en la colonia Tetenco, para intentar recuperar la unidad, cuando fueron recibidos a balazos por varios sujetos, quienes después de la agresión se dieron a la fuga.

Como resultado del ataque dos hombres murieron en el lugar y otros tres recibieron impactos de bala.

Momentos después, personal de seguridad municipal y estatal, así como de paramédicos arribó al sitio, en donde confirmó la muerte de dos de las víctimas y trasladó a los heridos a un hospital.

Además, se informó que mediante un operativo de búsqueda se logró la detención de tres hombres sospechosos por el robo de la motocicleta y el ataque armado.