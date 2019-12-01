"Si FBI intervino" en captura de "El Mayo" es una violación a la soberanía de México: Rosa Icela Rodríguez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 08:44:18

Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, declaró que, de confirmarse la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el operativo para detener a Ismael Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, Estados Unidos incurrió en una violación a la soberanía de México.

“(Si EEUU participó) sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, aseguró la funcionaria federal.

Asimismo, mencionó que si ese fue el caso “alguien mintió”. Mientras recalcó que el Gobierno mexicano no hace pactos con criminales.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mencionó que solicitó a la Fiscalía General de la República General de la República (FGR) que pida formalmente al FBI, mayor información sobre su participación en el operativo para detener en 2024 al cofundador del Cártel de Sinaloa.