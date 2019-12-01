Se registra explosión en planta de ArcelorMittal en LC, Michoacán; solo hubo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 16:13:54

Lázaro Cárdenas, Mich., a 18 de agosto de 2025.- Daños materiales dejó como saldo una explosión registrada en la planta de ArcelorMittal de esta ciudad portuaria, el incidente se habría debido a una acumulación de gas.

Al respecto se informó que fue este lunes que en el área de HYL, se había registrado una explosión.

Al sitio acudió personal de seguridad de la propia planta así como de Protección Civil y Marina quienes confirmaron que el siniestro sólo dejó daños materiales.

Con base en la inspección se lograron establecer daños en reactor número 5 del área H y L III y oficinas aledañas.