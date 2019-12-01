Se incendia camioneta en Tacámbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 09:18:37

Tacámbaro, Michoacán, a 1 de diciembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una camioneta, hechos registrados en la carretera Tacámbaro-Puruarán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la población de Petembo, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes servicios abocaron a sofocar la conflagración de una camioneta.

Finalmente, pese a los esfuerzos de los vulcanos, la camioneta fue consumida por fuego, las causas del siniestro no se dieron a conocer.