Detectan en Acapulco primer caso de gusano barrenador en humanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 10:13:31

Acapulco, Guerrero, 13 de marzo del 2026.- La crisis sanitaria provocada por la presencia del gusano barrenador ya registró su primer caso en humanos en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, además de otros cuatro contagios reportados en distintos municipios de la región.

Autoridades sanitarias confirmaron un caso de miasis, infección causada por larvas de mosca que se desarrollan en heridas abiertas, lo que encendió las alertas en la zona.

Además del caso en Acapulco, se han reportado pacientes en los municipios de Azoyú, Copala, Ometepec y San Marcos, principalmente en la región de la Costa Chica del estado.

De acuerdo con los reportes, los pacientes identificados son hombres de 79 años en Acapulco, 74 en Azoyú, 53 en Copala, 53 en Ometepec y 34 en San Marcos. Las lesiones se han presentado principalmente en piernas, tronco y cavidad bucal.

Las autoridades del sistema de salud del gobierno de México indicaron que, hasta la semana epidemiológica número 8, se han detectado además dos nuevos casos de miasis en la entidad.

El director general de Salud municipal de Acapulco, Aniceto Leguizamo Dimas, informó que se mantiene vigilancia permanente en la zona tras la detección del primer caso.

El funcionario explicó que este problema en humanos es poco frecuente, pero puede presentarse en personas con heridas expuestas o condiciones de higiene deficientes, especialmente en pacientes con enfermedades como la diabetes.

“Acapulco, en estos casos, tiene riesgo. Tenemos conocimiento de que se presentó un caso de miasis: la mosca llega, se posa en la herida y se forman los gusanos que empiezan a alimentarse del tejido”, detalló.