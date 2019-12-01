Se registra choque en Morelia, Michoacán, hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 10:51:30

Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales fue el que dejó el choque entre dos vehículos registrado en la colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Bulevar García de León y Batallón de Matamoros de la referida colonia se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudirían elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo conveniente al hecho vial.