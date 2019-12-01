Se registra choque en la Morelia-Pátzcuaro

Se registra choque en la Morelia-Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 12:58:21
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Morelia, Michoacán, a 18 de abril 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque registrado en la autopista Morelia-Pátzcuaro en las inmediaciones de la desviación a Cointzio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito así como paramédicos del CRUM, estos últimos quienes brindaron auxilio a el ocupante de un vehículo mismo que no presentaba lesiones de consideración.

Finalmente personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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