Localizan cadáver en camino de terracería en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 12:16:37

Morelia, Michoacán, a 18 de abril 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería ubicado en la colonia Bicentenario de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle 1810, de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.