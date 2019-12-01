En La Piedad, Michoacán, vinculan a proceso a presunta responsable de sustracción de menor

En La Piedad, Michoacán, vinculan a proceso a presunta responsable de sustracción de menor
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 13:08:36
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La Piedad, Michoacán, a 18 de abril 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Griselda “N”, presunta responsable en el delito de retención o sustracción específica de persona menor de edad, cometido en agravio de una niña de 9 años de edad.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 16 de octubre de 2016, la imputada y el padre de la menor acordaron ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF La Piedad, que este último se haría cargo de la custodia de la niña, acuerdo que quedó formalizado el 20 de marzo de 2017.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2019, la imputada regresó a la ciudad de La Piedad y, sin autorización, sustrajo a la menor, llevándosela consigo y desconociéndose desde ese momento su paradero.

Derivado de lo anterior, y una vez presentada la denuncia correspondiente, la Fiscalía Regional de La Piedad llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la posible responsabilidad de Griselda “N”, por lo que fue presentada mediante citación, ante un Juez de Control.

Una vez valorados los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió vincularla a proceso, le impuso las medidas cautelares correspondientes y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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