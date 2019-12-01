Privan de la vida a una mujer en la comunidad el Rejalgar de Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 19:36:25
Apaseo el Alto, Guanajuato, a 13 de octubre de 2025.- Al momento que una joven se dirigía a su domicilio en la comunidad El Rejalgar le fue cortada la vida a tiros.

Antes de las 4:00 de la tarde de este lunes autoridades recibieron el reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle Dr. Leopoldo Río de la Loza.

Las autoridades llegaron al sitio para intentar brindarle los primeros auxilios a la víctima quien según versiones extraoficiales fue interceptada por sujetos desconocidos y terminó sin vida sobre la banqueta.

Al confirmar el deceso colocaron la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía Regional quienes llegaron a la escena para levantar evidencias y así poder esclarecer el crimen. 

Al finalizar el trabajo de campo, el cuerpo fue trasladado al Semefo en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.

